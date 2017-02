Actualidade

O tráfego nos aeroportos portugueses cresceu 14,2% em 2016, na comparação homóloga, para 44,477 milhões de passageiros, incluindo mais de 22 milhões de passageiros em Lisboa, informou hoje a ANA-Aeroportos de Portugal.

Em comunicado, a empresa gestora dos aeroportos informou que o tráfego atingiu 9,4 milhões de passageiros no Porto (+16%), 7,6 milhões em Faro (+18,5%), 3,1 milhões na Madeira (+15%) e 1,9 milhões nos Açores (+18%). Os 22,4 milhões de passageiros no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, significaram uma subida de 11,7% face a 2015.

"De registar que ao longo de 2016 todos os meses foram de recordes de passageiros no aeroporto Humberto Delgado", notou a ANA, num documento divulgado na cerimónia de assinatura do memorando de entendimento para aumentar a capacidade aeroportuária da região lisboeta e que deve passar por um aeroporto complementar no Montijo.