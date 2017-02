Cultura

O Entrudo das Aldeias do Xisto vai regressar no dia 26 a vários lugares do concelho de Góis, na Serra da Lousã, com um programa que inclui à tarde uma oficina de construção de máscaras em cortiça.

Orientada pelo artesão José Cerdeira, esta oficina será também realizada antecipadamente, no sábado, na Lousã, no Museu Etnográfico Louzã Henriques.

No dia 26, Domingo Gordo, com concentração de foliões marcada para as 08:30, na Aigra Nova, a 11.ª Corrida do Entrudo das Aldeias do Xisto de Góis começa meia hora depois.