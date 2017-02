Actualidade

A Porto Vivo registou cerca de 1.750 candidaturas ao concurso para arrendamento no Morro da Sé, no centro histórico da cidade, um resultado que "superou as melhores expectativas", anunciou hoje aquela Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense.

O período de candidaturas ao concurso de arrendamento no Morro da Sé da cidade do Porto encerrou dia 10 de fevereiro e as 39 frações disponíveis (28 apartamentos e 11 espaços comerciais) receberam cerca de 1.750 solicitações.

Para o presidente da SRU, Álvaro Santos, citado em comunicado, "o elevado número de candidaturas ao arrendamento no Morro da Sé significa que esta zona do Centro Histórico do Porto, outrora desertificada e marginalizada, é hoje uma parte da cidade que oferece excelentes condições para viver e trabalhar".