Actualidade

Uma pessoa desapareceu hoje no rio Criz, em Mortágua, distrito de Viseu, na sequência do despiste de uma viatura de rali, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil de Viseu.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS), a viatura, que andava em treinos de rali, despistou-se e foi parar ao rio, onde, às 17:35, ainda estava submersa.

A mesma fonte sublinhou que o desaparecido era um dos ocupantes do veículo e não se encontra no habitáculo do automóvel de rali. O outro ocupante sofreu ferimentos ligeiros.