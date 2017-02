Música

O duo de Washington sobe a palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa para apresentar o oitavo disco de originais The Temple of I I.

O mais recente longa duração viaja do Brasil para a Jamaica e ao contrário de Saudade, editado em 2014, The Temple of I I apresenta a inspiração, o espírito e o poder da música da ilha do Caribe. No mapa musical, a dupla considera a Jamaica um continente inteiro de inspiração onde poderiam ter, dizem, passado mais de um ano a beber influências. Os sons exóticos do oitavo álbum de estúdio contam com a voz da jamaicana Racquel Jones.

A dupla é conhecida pela fusão de várias influências e estilos nas suas músicas, tais como o dub, reggae, jazz ou o bossa nova, assim como por trazer a palco atuações únicas e contagiantes.

Horário: 15 de fevereiro, às 21h (portas abrem às 20h)

Preço: €30 a €216