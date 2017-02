Cinema

Durante quatro dias, as curta-metragens nacionais e internacionais regressam ao Centro Cultural Olga Cadaval, para um vasto programa, alicerçado no cinema. Composto por três secções competitivas (competição nacional, internacional e Mini-Córtex), o festival conta com a secção Hemisfério e uma sessão de abertura dedicada ao trabalho da realizadora neozelandesa Jane Campion, com a apresentação de quatro curtas-metragens, realizadas na primeira metade dos anos 80.

Uma das novidades deste ano é a sessão especial “Cintra 35mm”, uma projeção de filmes em 35mm realizados nas décadas de 20 e 30 do século XX. Trata-se de um raro e precioso registo cinematográfico que dá a conhecer ao público a Sintra de há 100 anos, numa sessão musicada ao vivo pelo Quarteto de Saxofones do Conservatório de Música de Sintra.

Na secção “Hemisfério” deste ano, o Córtex dá carta branca ao London Short Film Festival, uma das principais mostras de talentos britânicos do cinema independente, que programou seis curtas exibidas na última edição deste festival. Philip Ilson, diretor artístico do London Film Festival, estará em Sintra para apresentar este programa.

A parceria com a MONSTRA | Festival de Animação de Lisboa, mantém-se nesta 7ª edição do Córtex, nomeadamente na programação do Mini-Córtex, com filmes para escolas e para pais e filhos. As 10 curtas do Mini-Córtex estarão sujeitas à votação do público mais novo. Dentro deste programa, haverá ainda um workshop de cinema de animação para Pais e Filhos, pelas mãos de Fernando Galrito, diretor artístico da MONSTRA.

No MU.SA (Museu das Artes de Sintra) vão decorrer atividades paralelas, como debates, workshops, masterclasses. No mesmo espaço realizam-se também dois concertos intimistas. Na sexta-feira, às 21h, conte com um showcase de Lula Pena, que vai apresentar em formato acústico o novo álbum Archivo Pittoresco. No dia seguinte, à mesma hora, realiza-se o concerto de harpa e voz de Helena Madeira. A entrada para estes concertos é livre, sujeita à lotação do espaço.