Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) apresentou hoje um anteprojeto que permite as duas formas de morte assistida, eutanásia e suicídio assistido, e admite a sua realização em estabelecimentos de saúde oficiais e em casa do doente.

No texto, hoje apresentado no parlamento, o BE garante a objeção de consciência para médicos e enfermeiros e nunca usa, ao longo de 24 artigos e 11 páginas, os termos eutanásia ou suicídio assistido, optando-se pela expressão "antecipação da morte por decisão da própria pessoa".

A condição essencial é que "o pedido de antecipação da morte deverá corresponder a uma vontade livre, séria e esclarecida de pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável".