Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) propõe, no seu anteprojeto sobre morte assistida apresentado hoje no parlamento, uma comissão para fiscalizar a aplicação da lei, com médicos, enfermeiros, juristas e especialistas em ética.

A Comissão de Revisão dos Processos de Antecipação da Morte é composta por "nove personalidades de reconhecido mérito", seis deles eleitos pelo parlamento.

Desses seis, três devem ser juristas, três profissionais de saúde e três especialistas em ética ou bioética, profissionais de saúde ou juristas. Os restantes três são indicados pelo Governo, Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público.