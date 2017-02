Cultura

O Museu de Évora vai tornar-se o primeiro Museu Nacional a sul do rio Tejo, e ostentará uma outra denominação, disse hoje à agência Lusa fonte do gabinete do ministro da Cultura.

Segundo a mesma fonte, "a decisão está tomada", falta o parecer do Conselho Nacional de Cultura, que todavia "não é vinculativo".

A mesma fonte não adiantou qualquer data para a alteração de estatuto, nem o futuro nome do museu, instalado no antigo Paço Episcopal, junto à Sé, no centro histórico da capital alto-alentejana, frente ao templo romano.