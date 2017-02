Actualidade

O homem que desapareceu durante a tarde de hoje no rio Criz, em Mortágua, na sequência de um despiste de uma viatura de rali, foi encontrado sem vida, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal foi retirada das águas do Rio Criz por volta das 18:15, tendo sido localizado pelos mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Viseu fora do carro de rali.

Uma viatura, que andava em treinos de rali, despistou-se por volta das 15:15 e foi parar ao rio Criz, onde acabou por ficar submersa. Um dos ocupantes foi dado como desaparecido, enquanto o outro sofreu ferimentos ligeiros.