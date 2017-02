Actualidade

A deputada e vice-presidente do PSD Maria Luís Albuquerque acusou hoje o Governo de um atraso "de ano e meio" na assinatura do memorando relativo ao novo aeroporto, questionando se a demora estará relacionada com o calendário eleitoral autárquico.

Em declarações à agência Lusa, no dia em que foi assinado o memorando de entendimento entre a ANA - Aeroportos de Portugal e o Governo sobre a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, a cabeça de lista por Setúbal nas últimas legislativas referiu que quando o anterior Governo cessou funções deixou "o memorando pronto a ser assinado".

"Na altura, não foi assinado porque os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e do Montijo entenderam que, estando próximas as eleições [legislativas], não deveriam assinar esse memorando", explicou a ex-ministra das Finanças do anterior executivo PSD/CDS-PP.