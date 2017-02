Fénix

O advogado do sócio-gerente da SPDE, Eduardo Silva, disse hoje que os serviços que Pinto da Costa alegou usar para "criar um espaço de segurança" em algumas ocasiões não eram necessariamente daquela empresa de segurança privada.

O presidente do Futebol Clube do Porto disse hoje de manhã, na primeira sessão do julgamento da "Operação Fénix", em Guimarães, que, por vezes, era acompanhado por elementos da SPDE em situações em que se via envolvido por adeptos portistas e que tais seguranças acompanhavam, por vezes, membros do Governo com o mesmo fim, com Artur Marques a frisar que esses serviços não eram obrigatoriamente contratados à empresa.

"[Pinto da Costa] disse que [utilizava os elementos da SPDE para criar um espaço de segurança] no sentido em que, tal e qual como outras pessoas, [esses elementos] prestam serviço a membros do Governo ou ao Governo", disse o responsável pela defesa de Eduardo Silva à saída do quartel dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, após a parte da tarde da sessão.