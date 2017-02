Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu hoje em conferência de imprensa, ao receber o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que a "solução de dois Estados" para o conflito israelo-palestiniano não é a única via possível para a paz.

"Estou a ponderar as [soluções] de dois Estados e de um Estado, e gosto daquela de que ambas as partes gostarem. Fico muito satisfeito com aquela que as duas partes escolherem. Eu posso viver com qualquer uma delas", disse o chefe de Estado norte-americano.

"Pensei durante um bocado que a [solução] de dois Estados parecia ser a mais fácil das duas, mas honestamente, se o Bibi [Benjamin Netanyahu] e os palestinianos - se Israel e os palestinianos estiverem satisfeitos -, eu fico satisfeito com aquela que eles preferirem", observou.