Actualidade

Os grupos parlamentares rejeitaram hoje a realização de um referendo à gestação de substituição, reiterando PSD, CDS-PP e PCP as críticas à legislação, nomeadamente às omissões em caso de quebra do contrato, malformação do feto ou IVG.

A deputada do PSD Ângela Guerra insistiu na crítica à forma como o processo legislativo da gestação de substituição foi conduzido, nomeadamente a sua celeridade, ignorando a petição hoje em discussão.

O requerimento que o PSD apresentou para que a legislação não fosse aprovada sem apreciação da petição foi chumbado, fazendo com que neste momento não se coloque a questão do referendo, que não pode ser revogatório de uma lei em vigor, apontou.