Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou hoje que o aumento das despesas dos países aliados com a defesa "não é favor" aos EUA e reiterou que o objetivo é atingir os 2% do PIB até 2024.

"O aumento das despesas com defesa não é um favor aos EUA, é porque os aliados veem que é no interesse da Europa e do Canadá investir mais em defesa", disse Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no final do primeiro dia da reunião ministerial da Defesa, em Bruxelas.

Questionado sobre as afirmações do secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, que advertiu os aliados que os EUA poderão reduzir o apoio à NATO caso não aumentem os seus gastos com a defesa, Jens Stoltenberg considerou que a posição "reflete a realidade política" atual naquele país.