Actualidade

Os grupos parlamentares na Assembleia da República saudaram hoje, em plenário, a petição de quatro associações que defende a despoluição do rio Vizela e apelaram ao Governo para a implementação "urgente" de medidas de combate e fiscalização.

À petição, designada "Salvar o Rio Vizela", que foi subscrita por 4.084 cidadãos, juntaram-se propostas de resolução sobre a mesma matéria do PCP, PSD, CDS, Os Verdes e Bloco de Esquerda.

O rio Vizela, com cerca de 40 quilómetros de extensão, é afluente do rio Ave, atravessando os concelhos de Fafe, onde tem a sua nascente, Felgueiras, Guimarães, Vizela e Santo Tirso, onde conflui no rio Ave.