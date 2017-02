Desporto

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou hoje a continuidade de Luisão, durante uma homenagem do clube do futebolista brasileiro, que na terça-feira atingiu os 500 jogos oficiais pelos encarnados.

"Temos a certeza de que vamos continuar contigo, pelo que és como jogador e como homem", afirmou Vieira, sem especificar em que termos. "Sabes que estás numa casa em que, quando se aperta a mão, está assinado", acrescentou o líder do Benfica, dirigindo-se ao capitão de equipa, cujo contrato termina no final da época.

Um dia depois de completar 36 anos, Luisão foi titular na vitória caseira sobre o Borussia de Dortmund (1-0), na Liga dos Campeões, e passou a contar meio milhar de jogos ao serviço do Benfica, motivo pelo qual foi homenageado hoje no Estádio da Luz, em Lisboa.