O resultado líquido da Semapa cresceu 40,9% no ano passado, face a 2015, para 114,9 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Em igual período, o volume de negócios consolidado recuou 2,7% em 2016, face ao ano anterior, para 2.074,6 milhões de euros, sendo que "as exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.606,0 milhões de euros", ou seja, "77,4% do volume de negócios".

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 2,3% para 489,1 milhões de euros.