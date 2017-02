Actualidade

O português João Sousa assegurou hoje um lugar nos quartos de final do torneio de ténis de Buenos Aires, ao vencer o argentino Federico Delbonis em dois 'sets'.

João Sousa, número 41 do 'ranking' mundial, superou Delbonis, 45.º da hierarquia mundial, em 1:24 horas, com parciais de 7-5 e 6-3.

Nos quartos de final, o jogador luso, sexto cabeça de série, vai medir forças com o vencedor do embate entre o japonês Kei Nishikori, primeiro pré-designado do torneio, e o argentino Diego Sebastian Schwartzman, 50.º jogador do 'ranking'.