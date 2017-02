Actualidade

O Real Madrid venceu hoje o Nápoles por 3-1, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, disputado no Santiago Bernabéu, em Madrid.

O italiano Lorenzo Insigne marcou primeiro para os visitantes, aos oito minutos, com a equipa de Zinedine Zidane a dar a volta ao resultado através de golos do francês Karim Benzema (19), do alemão Toni Kroos (49), este com asssitência de Criatiano Ronaldo, e do brasileiro ex-FC Porto Casemiro (54).

Além de Cristiano Ronnaldo, a partida contou ainda com outro português, Pepe, que entrou no Real Madrid aos 71 minutos.