O treinador João de Deus deixou hoje o comando da equipa do Sporting B, penúltima classificada na II Liga, com Luís Martins a ser o escolhido para o lugar, anunciou o clube em comunicado.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que, por mútuo acordo, procedeu à rescisão do contrato com o treinador João de Deus. A Sporting SAD agradece o trabalho desenvolvido por João de Deus desde a época 2014/2015 e o papel determinante que o treinador teve no desenvolvimento de vários atletas do futebol do Sporting CP", refere o clube em comunicado.

A equipa do Sporting B, que perdeu hoje em casa frente ao Varzim por 2-1, está em penúltimo lugar na II Liga, com 27 pontos, estando numa série de 12 jogos consecutivos sem vencer.