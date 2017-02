Autárquicas

A concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda (BE) nomeou hoje Ricardo Robles, atual líder da bancada do partido na Assembleia Municipal, como candidato à presidência da Câmara, uma decisão que ainda tem de ser ratificada pela distrital.

Segundo fonte do partido, a decisão foi tomada em reunião do plenário concelhio, realizada esta noite na sede distrital do BE, em Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o nome de Ricardo Robles foi o único proposto e foi aceite por 84% dos votantes. Por seu lado, 7 % abstiveram-se, 6% dos presentes no plenário votaram contra e 3 % votaram em branco.