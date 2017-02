Actualidade

A Coreia do Norte celebra hoje o 75.º aniversário do nascimento do "querido líder" Kim Jong-il, que faleceu em 2011, dias depois de um recente teste de mísseis e do assassínio do meio-irmão do atual dirigente do país.

Como é tradição, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou à meia-noite o Palácio do Sol de Kumsusan, na capital, Pyongyang, onde deixou uma oferenda floral junto dos corpos embalsamados do pai, Kim Jong-il, e do avô, Kim Il-sung, fundador do país caraterizado pelo culto da personalidade dos três líderes da dinastia Kim que o governa desde a sua fundação em 1948.

Kim Jong-un percorreu ainda, com Hwang Pyong, considerado o 'número dois' do regime, uma estância do palácio, onde se encontram expostos automóveis, uma carruagem de comboio e inclusive um barco que o seu pai utilizou para as suas viagens dentro e fora da Coreia do Norte, de acordo com a agência oficial norte-coreana KCNA.