Actualidade

As empresas mineiras das Filipinas acusaram hoje o governo de querer "acabar com a indústria", após a proposta de cancelamento de 75 contratos de extrações e encerramento de 23 minas em todo o país por danos para o ambiente.

A ministra do Ambiente, Gina López, afirmou na terça-feira que vai cancelar 75 dos 311 contratos mineiros das Filipinas, apenas uma semana depois de ter anunciado o seu plano de encerrar definitivamente 23 das 41 minas operacionais no país, porque poluem os aquíferos e prejudicam as comunidades locais.

A decisão abriu uma 'guerra' entre o governo e os empresários da indústria mineira, os quais garantem que as iniciativas de Gina López colocam em risco projetos avaliados em 22.000 milhões de dólares (20.700 milhões de euros).