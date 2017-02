Actualidade

Dois sismos, com uma magnitude superior a 5 na escala de Richter, sacudiram hoje uma zona da província de Aceh, na Indonésia, devastada por um terramoto em dezembro, provocando danos em habitações e feridos.

Dois sismos, com magnitudes de 5,1 e 5,6, separados por um curto intervalo de tempo, foram registados pouco depois das 03:00 (hora em Lisboa), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.

A Cruz Vermelha da Indonésia indicou que duas casas colapsaram em Pidie Jaya, perto do epicentro do abalo telúrico, e que pelo menos nove pessoas ficaram feridas no distrito de Trianggadeng, havendo ainda registos de 'apagões' em diversas áreas da região.