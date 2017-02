Actualidade

O Vaticano enviou o cardeal norte-americano ultraconservador Raymond Burke para a ilha de Guam, no Pacífico, para investigar um importante caso de alegados abusos sexuais praticado por membros do clero.

A Congregação para a Doutrina da Fé nomeou, em outubro último, Raymond Burke como juiz presidente do julgamento do seu arcebispo de Guam Anthony Apuron, alvo de múltiplas denúncias de abuso sexual de jovens na década de 1970, indicou na quarta-feira o gabinete de imprensa do Vaticano.

Anthony Apuron negou as alegações e não foi criminalmente acusado.