Actualidade

O escritor Rui Lage é o vencedor do Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2016, pela sua obra poética "Estrada Nacional", enquanto Maria Velho da Costa recebe o prémio carreira, anunciou esta quarta-feira a fundação.

"Estrada Nacional" é descrita como "uma viagem com partida e regresso pelo mundo rural, com o itinerário definido poema a poema, estrada a estrada, e onde as representações são apresentadas pelo olhar de Rui Lage".

Com esta obra, editada em 2016 pela INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, o autor "encerra um ciclo dedicado ao mundo rural", acrescenta a fundação, em comunicado.