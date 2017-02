Actualidade

O cantor e compositor inglês Jake Bugg atua no dia 25 de julho, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, no âmbito do Festival Cooljazz, anunciou hoje a organização.

O músico atua em julho nos Jardins do Marquês de Pombal, prometendo um espetáculo em que reúne "as influências de The Beatles, Jimi Hendrix, Oasis e Johnny Cash", segundo a mesma fonte.

O Festival EDPCooljazz aponta Jake Bugg como uma das "grandes revelações britânicas", "um mestre na mistura de géneros musicais impressos nas suas canções emotivas", realçando ser "um instrumentista de excelência".