Actualidade

O incêndio que deflagrou na madrugada de terça-feira nos armazéns de enxofre da Sapec Agro, na Mitrena, foi hoje declarado extinto às 9:10, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores de Setúbal.

"Já concluímos a cobertura de toda a zona ardida com areia para abafar o incêndio, mas vamos permanecer no local mais algumas horas enquanto decorre a remoção do que ainda resta da estrutura metálica dos armazéns", disse Paulo Lamego.

"Agora é preciso fazer a remoção de todos estes resíduos que resultaram do incêndio, mas isso é uma tarefa da empresa", acrescentou o responsável dos sapadores bombeiros, que espera dar a intervenção na Sapec por concluída até ao final da manhã de hoje.