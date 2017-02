Actualidade

Uma caixa multibanco situada nas antigas instalações de um banco em Beja foi assaltada hoje de madrugada por três homens com recurso a explosão por gás, o segundo caso este ano na cidade, disse à Lusa fonte policial.

O assalto à caixa multibanco, situada nas antigas instalações de um balcão de um banco, na avenida Miguel Fernandes, ocorreu cerca das 05:30, precisou o oficial de relações públicas do Comando Distrital de Beja da PSP, subcomissário Dário Marta.

Segundo testemunhas, explicou, o assalto foi praticado por três homens, que, com uma marreta, partiram a porta de vidro das instalações e, com recurso a gás, fizeram explodir e furtaram a caixa multibanco com dinheiro e fugiram "num carro de cor escura".