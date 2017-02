CGD

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, admitiu hoje pedir uma audiência ao Presidente da República para discutir as "questões do funcionamento do parlamento" que se prendem com a Caixa Geral de Depósitos, defendendo os "direitos das minorias".

"Não excluo, por exemplo, pedir uma audiência ao senhor Presidente da República para discutir estas questões do funcionamento do parlamento que nos estão a preocupar muito", afirmou Assunção Cristas, durante a iniciativa "Eco Talks", do jornal económico 'online' Eco, que decorreu num hotel de Lisboa.

A líder centrista defendeu que é dever do CDS no parlamento "trabalhar para ser conhecida a verdade" sobre alegadas garantias dadas ao ex-administrador da Caixa sobre deveres declarativos dos rendimentos e sublinhou os direitos das minorias no funcionamento da Assembleia: "Não há uma sociedade democrática e estável que possa funcionar apenas com os direitos das maiorias".