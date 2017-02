"Querido, comprei uma Casa!"

Novo programa de TV inspirado no "House Hunters"

Estreia no próximo sábado, dia 18 de fevereiro, na TVI, o programa "Querido, Comprei uma Casa!", um formato inspirado no sucesso americano House Hunters.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

"Querido, Comprei uma Casa!" é apresentado por Mónica Jardim e vai para o ar ~sábado a partir das 12h15 na TVI e repete no domingo, às 23h45, logo após a gala de A Tua Cara Não Me É Estranha – Especial. O novo programa é uma aposta da RE/MAX que pretende dar a conhecer casos verídicos, histórias emocionantes na busca incansável pela casa ideal. Seja a compra da primeira casa, uma mudança radical de vida ou um novo recomeço para a RE/MAX todas as histórias merecem um final feliz. «"O Querido, Comprei uma Casa!" é uma homenagem aos nossos clientes. Há muito que ambicionávamos partilhar com os portugueses o lado mais emocional do processo de compra e venda de uma casa. Este é provavelmente um dos passos mais importantes na vida de cada um de nós, ao qual os nossos agentes dedicam-se a 100%», diz Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal.