Actualidade

Um total de 20 pessoas, entre as quais 10 bombeiros, sofreram lesões devido ao excesso de dióxido de enxofre libertado no incêndio de um armazém deste produto tóxico em Mitrena, Setúbal, anunciou a Direção-geral da Saúde.

As informações foram prestadas hoje em conferência de imprensa da DGS, na qual foi adiantado que todas as vítimas já tiveram alta, à exceção de uma criança, que deu esta manhã entrada no hospital.

A Direção-Geral de Saúde referiu ainda que, neste momento, não há emissão de dióxido de enxofre e que não se justificam as medidas de proteção à população, anunciadas na quarta-feira.