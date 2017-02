Actualidade

Uma engenheira química e do ambiente criou em Miranda do Corvo uma saboaria artesanal que utiliza plantas aromáticas e medicinais e produtos endógenos da Serra da Lousã, como o mel, para produzir uma vasta gama de cosméticos.

Os cosméticos são produzidos à base de azeite "misturado com outras manteigas e óleos vegetais para melhorar a sua ação", explicou à agência Lusa Cláudia Mendes, que constituiu a empresa d'Natureza - Saboaria da Serra, Lda., em sociedade com a Fundação ADFP - Assistência para o Desenvolvimento e Formação Profissional de Miranda do Corvo.

"Inspirei-me nos produtos da serra para produzir, de forma totalmente artesanal, uma vasta gama de cosméticos, em que o azeite - utilizado há milhares de anos na cosmética, com propriedades hidratantes e nutritivas amplamente reconhecidas - é a base de todos os produtos, explicou.