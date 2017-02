Estreia em Portugal

London Grammar no SBSR 2017

Os London Grammar, um dos grupos mais entusiasmantes e inovadores da música britânica contemporânea, estreiam-se este ano em palcos portugueses, tendo sido confirmados para o 23.º Super Bock Super Rock, a 14 de julho. O trio vem pela primeira vez a Portugal apresentar o muito aguardado segundo álbum de estúdio, sucessor do disco de estreia “If You Wait” (2013), e do qual já são conhecidos os singles “Bic Picture” e “Rooting for You”.

O mais recente tema revelado, “Bic Picture”, foi produzido pelo aclamado músico britânico Jon Hopkins (Brian Eno, King Creosote), sendo que o vídeo já ultrapassou as 806 mil visualizações no YouTube em apenas 2 semanas. O grupo (Hannah Reid, Dot Major e Dan Rothman) trabalhou com a reconhecida realizadora Sophie Muller (Coldplay, Beyoncé) para criar um conceito visual panorâmico, intenso o suficiente para refletir o próprio tema.