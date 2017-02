Actualidade

O secretário-geral da NATO anunciou hoje que a Aliança Atlântica vai aumentar a presença naval no Mar Negro, com mais exercícios, e que as forças multinacionais nos países bálticos estarão completamente operacionais em junho.

"Não vamos igualar a Rússia em número de soldados, tanques ou aviões. O nosso objetivo é prevenir o conflito, não provocá-lo", afirmou o norueguês, salientando que se trata de "medidas defensivas e calculadas".

Jens Stoltenberg falava em conferência de imprensa na sede da organização, em Bruxelas, no final de uma reunião de ministros da Defesa da NATO.