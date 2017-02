Concerto

Hoje e amanhã, às 21h, o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém recebe este grande caso de sucesso em Portugal, que esgota sempre as salas por onde passa.

Falamos da Glenn Miller Orchestra, dirigida pelo Maestro Ray McVay. Além do regresso à capital, a orquestra passa também pelo Coliseu do Porto, no sábado, às 21h30.

A Glenn Miller Orchestra continua a encantar nos seus espetáculos com os grandes sucessos, Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo Junction ou Chattanooga Choo Choo. Ray McVay dirige cerca de 20 talentosos músicos e cantores nesta big band que em duas horas nos faz recuar até aos anos trinta.

Preço: €22 a €52 (Lisboa); €20 a €35 (Porto)