Cultura

O BullFest vai levar ao Campo Pequeno no próximo dia 18 de fevereiro, uma montra de cultura portuguesa que combina o contemporâneo, o urbano e o popular.

Esta primeira edição conta com animação para os mais pequenos e atividades diversificadas para os adultos, das 10h da manhã às 21h, que incluem o fado e o cante alentejano. Conte também com teatro popular, cinema documental, grafitti, demonstrações tauromáquicas e batismos de equitação, entre outras atividades.

Ao final do dia, a arena está reservada para um festival tauromáquico com a presença de dois toureiros espanhóis que se juntaram aos grandes nomes nacionais. Até dia 23, o evento prolonga-se apenas com menus especiais de carne de touro bravo nos restaurantes aderentes do Campo Pequeno. Todas as atividades são de acesso livre e gratuito, com excepção do Festival Taurino.

PolémicaEsta iniciativa conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Lisboa, através do Turismo de Lisboa, entidade presidida por Fernando Medina. Na sequência desse apoio, o PAN contatou a Câmara para manifestar a sua enorme surpresa e preocupação em relação a esta decisão, e apela a retirada do apoio institucional ao evento tauromáquico com crianças, uma vez que pretende doutrinar para a Tauromaquia.