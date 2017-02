Concerto

O Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra marca o arranque de Era uma Vez, a nova digressão dos D.A.M.A que quer marcar a diferença. Mais intimistas e envolventes, estes concertos apostam em estar mais perto daqueles que dão vida ao sucesso da banda, numa tour por teatros e auditórios em todo o País.

O concerto é uma história cantada numa viagem que nos transporta ao passado, ao tempo em que três miúdos tocavam para os amigos e para os amigos dos amigos, longe das luzes e das multidões que esgotaram a Meo Arena ou o Campo Pequeno.

Hoje, a partir das 21h30, as verdadeiras estrelas vão ser as canções e as suas histórias. Será uma forma diferente de partilhar com o público, todo o universo musical dos D.A.M.A.

O grupo vai cantar ao vivo, pela primeira vez, o tema Miúdos, que em duas semanas já tem mais de 250 mil visualizações no Youtube.

Além do concerto de hoje, os D.A.M.A já marcaram espetáculos no C. C. C. de Caldas da Rainha (a 24 de fevereiro), no Teatro das Figuras, em Faro (a 3 de março), na Feira de Março, Aveiro (a 25 de março) e no Coliseu do Porto (a 8 de abril).

Local: C.C. Olga Cadaval, em Sintra

Preço: €25 a €40 (bilhetes Golden Ticket incluem um Meet & Greet com a banda depois do concerto)