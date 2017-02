Primeira confirmação

O Sumol Summer Fest regressa à Ericeira nos dias 30 de junho e 1 de julho, mesmo a tempo de celebrar o início do verão e das férias, junto à praia, com a melhor música. E o primeiro cabeça de cartaz confirmado não podia combinar melhor com estes atributos: Sean Paul atuará no Palco Sumol no dia 1 de julho.

A família do avô emigrou de Portugal, a avó paterna era afro-caribenha e a mãe tem origem inglesa e chinesa… Esta ascendência tinha de resultar numa música eclética, festiva e virada para o mundo.

A fama de Sean Paul à escala global chega com o disco “Dutty Rock”, editado em 2002, e graças a singles tão poderosos como “Gimme the Light” e “Get Busy”, canções que alcançaram o Top 100 da Billboard Hot e puseram toda a gente a dançar no início do século XXI. “Dutty Rock” vendeu seis milhões de cópias e ganhou um Grammy.

Mas os sucessos não ficaram por aqui. Em 2005 editou “The Trinity” – e com ele alcançou mais quatro milhões de discos vendidos e um American Music Award na categoria de melhor artista Pop/Rock Masculino.

Tem no currículo duetos com 50 Cent, Rihanna ou Beyoncé. Com a cantora britânica Dua Lipa gravou o novíssimo single “No Lie”, cujo vídeo conta com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube em apenas um mês, e que deixa já antever o que vamos poder encontrar no novo álbum de Sean Paul: em 2017, promete manter essa tendência de sucesso, celebração e grandes momentos de partilha e que estão garantidos para os seus fãs no dia 1 de julho, no Sumol Summer Fest.

Com uma localização de excelência, num cenário de praia na emblemática vila da Ericeira e toda a mística associada à meca do surf, o Sumol Summer Fest convida a desfrutar de um fim-de-semana inesquecível num dos melhores parques de campismo do país - o Ericeira Camping.

Pela primeira vez, está também disponível um bilhete conjunto Sumol Summer Fest e MEO Sudoeste, passe para todos os dias com campismo incluído em ambos os Festivais, e por um preço imbatível de 120€.

Preço dos bilhetes

Passe dois dias (camping incluido): €38

Bilhete diário: €22