Actualidade

O presidente da câmara de Vila Verde, indiciado por corrupção e prevaricação, afirmou hoje "não haver nenhuma razão" para suspender as suas funções na autarquia e disse estar "perfeitamente tranquilo" quanto ao andamento das investigações.

"Não vejo nenhuma razão [para abandono ou interrupão de funções], nem os vila-verdenses compreenderiam qualquer situação que não fosse continuar", afirmou António Vilela, em declarações à agência Lusa.

O eleito pelo PSD declarou ainda se mantém como candidato a novo mandato, apesar de ainda não ter falado com as estruturas do partido.