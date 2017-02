Actualidade

Itália é o país convidado da edição deste ano do Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que decorre de 16 a 26 de março e terá 264 filmes em competição, anunciou hoje o diretor da iniciativa.

A "presença de Itália" no Monstra inclui 80 curtas-metragens, oito 'longas', quatro exposições, duas sessões de 'live digital painting' (pintura digital ao vivo), dois 'workshops' e quatro 'masterclasses', referiu Fernando Galrito, na conferência de imprensa de apresentação do festival, hoje, em Lisboa.

Esta presença inclui uma retrospetiva dedicada a Pinóquio, a decorrer na Cinemateca Portuguesa, que começa com o filme de 1940 de Walt Disney, que adapta "As aventuras de Pinóquio" do escritor italiano Carlo Collodi, e termina com a versão de Enzo d'Aló, de 2012.