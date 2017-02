RTP1

Sónia Araújo e José Carlos Malato serão os apresentadores da 1ª semifinal do Festival da Canção 2017, a realizar no próximo domingo nos estúdios da RTP. No dia 26 é tempo da 2ª semifinal, tendo Tânia Ribas de Oliveira e Jorge Gabriel como anfitriões. Já a Grande Final do concurso – que no dia 5 de março celebra também no Coliseu dos Recreios o 60º aniversário do canal público de televisão, terá como timoneiras Silvia Alberto e Catarina Furtado.

Júlio Isidro preside o júri que avaliará as 16 canções em competição, todas assinadas por autores/compositores já com créditos firmados no panorama nacional, Márcia, Samuel Úria, Nuno Feist, Rita Redshoes, Héber Marques, Pedro Saraiva, Luísa Sobral, Nuno Gonçalves, Tóli César Machado, Pedro Silva Martins, Jorge Fernando, João Pedro Coimbra, João Só, Celina da Piedade, Nuno Figueiredo e Noiserv aceitaram o desafio da RTP1, num claro esforço da estação de imprimir vitalidade ao concurso. Lena D’Água, Deolinda Kinzimba, Rui Drummond ou Fernando Daniel são alguns dos intérpretes. Ramon Galarza, Nuno Markl, Tozé Brito, Inês Lopes Gonçalves. Gabriela Schaaf, João Carlos Callixto, Inês Meneses e Dora alinham no júri.

Portugal atua na 1º semifinal do Festival Eurovisão da Canção, a realizar a 9 de maio em Kiev, na Ucrânica sob o lema “Celebra a Diversidade”. A 2ª semifinal é no dia 11 e a final está agendada para dia 13. O evento reunirá 43 países.