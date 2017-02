Actualidade

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou hoje a pena suspensa de quatro anos e meio de prisão aplicada ao antigo vice-presidente do Sporting Paulo Pereira Cristóvão, no âmbito do 'caso Cardinal', mas reduziu a indemnização para 25.000 euros.

Fonte da Relação de Lisboa explicou à agência Lusa que "foi confirmada toda a decisão" da primeira instância, com exceção da indemnização a pagar ao antigo árbitro assistente de futebol José Cardinal, que foi reduzida de 40.000 para 25.000 euros.

Em maio de 2016, o Tribunal Central de Lisboa condenou Paulo Pereira Cristóvão a quatro anos e seis meses de prisão, com pena suspensa e sujeito a regime de prova, e ao pagamento de 40.000 euros, por danos não patrimoniais, a José Cardinal, tendo a defesa do também ex-inspetor da Polícia Judiciária interposto recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.