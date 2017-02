Actualidade

Pelo menos 35 pessoas morreram e 50 ficaram feridas hoje num ataque suicida a um templo da corrente sufista, no sul do Paquistão, durante a hora da oração, informou uma fonte oficial à agência de notícias espanhola EFE.

O suicida fez explodir as bombas no interior do templo Lal Shahbaz Qalandar, na zona de Shewan, no Baluchistão, matando 35 pessoas e ferindo mais de 50, de acordo com o porta-voz da polícia, Zulgar Nain.

O porta-voz disse ainda que é esperado o aumento do número de vítimas.