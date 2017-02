Actualidade

A Zero alertou hoje para a necessidade de averiguar responsabilidades no incêndio do armazém de enxofre, em Setúbal, e acompanhar efeitos na saúde, não só de curto prazo, mas outros irreversíveis, devido à exposição a elevados níveis do poluente.

"Queremos que sejam devidamente averiguados os casos de saúde pelas autoridades, não apenas no que respeita aos efeitos de curto prazo, como irritações de olhos, de garganta, nariz e pulmões, mas a efeitos irreversíveis que provavelmente tiveram lugar", disse hoje à agência Lusa Carla Graça.

É também indispensável, segundo a Zero, "ter muito mais atenção à prevenção deste tipo de acidentes e maior articulação entre as entidades que, em caso de dúvida, devem atuar com maior prevenção".