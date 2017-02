Actualidade

A companhia belga Ultima Vez apresenta, no dia 24, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, o bailado "Speak low if you speak love...", com direção e coreografia de Wim Vandekeybus.

Depois da apresentação de "NieuwZwart" ("Novo negro"), na sala principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, em 2010, o coreógrafo Wim Vandekeybus regressa a Almada com "Speak low if you speak love...", "uma 'performance' que persegue o mais caprichoso dos sentimentos - o amor - consciente da impossibilidade de o compreender", como descreve o criador, na apresentação da obra.

"Estamos interessados no reconhecimento e na emotividade", esclarece o coreógrafo, acrescentando que "dificilmente o amor se traduz por palavras, mas a música é capaz de dar uma ideia e de transmitir, apesar de tudo", o seu "imenso poder".