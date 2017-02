Volta ao Algarve

O irlandês Daniel Martin (Quick-Step Floors) assumiu hoje a liderança da Volta ao Algarve em bicicleta, ao vencer a segunda etapa, que ligou Lagoa ao Alto da Fóia, em Monchique, na distância de 189,3 quilómetros.

Na chegada ao ponto mais alto do Algarve (900 m), onde a meta coincidiu com contagem de montanha de primeira categoria, Martin bateu o esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) e completou a tirada 4:46.35 horas, o mesmo tempo atribuído ao segundo. Em terceiro, a 20 segundos, chegou o polaco Michal Kwiatkowski (Sky), vencedor da prova em 2014, seguido do português Amaro Antunes (W52-FC Porto) e do italiano Rinaldo Nocentini (Sporting/Tavira), a 33.

Na classificação geral, Martin destronou o seu companheiro de equipa Fernando Gaviria, vencedor da primeira tirada, e vai partir de camisola amarela para a terceira etapa, um contrarrelógio individual de 18 quilómetros, em Sagres.