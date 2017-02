Actualidade

Investigadores desenvolveram em laboratório um motor de combustão interna "verde", que usa metano para produzir hidrogénio sem expelir dióxido de carbono para a atmosfera, refere um estudo publicado hoje.

O processo, segundo o estudo publicado na revista especializada Industrial & Engineering Chemistry Research, pode produzir hidrogénio para alimentar células de combustível residenciais, grandes geradores, veículos, como autocarros, ou funcionar como complemento para fontes de energia intermitentes como os painéis fotovoltaicos.

Segundo Andrei Fedorov, professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia, foi demonstrado em laboratório que é possível produzir um combustível amigo do ambiente, o hidrogénio, a partir do princípio de funcionamento do tradicional motor de combustão interna a quatro tempos, com pistons, mas recorrendo a um catalisador, uma membrana separadora de hidrogénio e um absorvente de dióxido de carbono (CO2).