Actualidade

Um chefe da Esquadra de Investigação Criminal da PSP da Guarda caiu hoje num poço, naquela cidade, quando procedia à recolha de vestígios no âmbito de uma ocorrência de roubo, anunciou o Comando Distrital.

A fonte adianta em comunicado hoje enviado à agência Lusa que a queda para o interior do poço, com cerca de seis metros de profundidade e com dois metros de altura de água, ocorreu cerca das 12:00, no Parque da Saúde da Guarda.

"A queda aconteceu quando este procedia à recolha de vestígios, devido a uma ocorrência de roubo que sucedeu nessa zona, esta madrugada", explica a PSP.